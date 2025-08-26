Paper Plane (PLANE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01077427 $ 0.01077427 $ 0.01077427 24 שעות נמוך $ 0.01433486 $ 0.01433486 $ 0.01433486 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01077427$ 0.01077427 $ 0.01077427 גבוה 24 שעות $ 0.01433486$ 0.01433486 $ 0.01433486 שיא כל הזמנים $ 0.11842$ 0.11842 $ 0.11842 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.97% שינוי מחיר (1D) -15.78% שינוי מחיר (7D) +32.46% שינוי מחיר (7D) +32.46%

Paper Plane (PLANE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01166098. במהלך 24 השעות האחרונות, PLANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01077427 לבין שיא של $ 0.01433486, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11842, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLANE השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -15.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paper Plane (PLANE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paper Plane הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.