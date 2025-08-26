עוד על PLANE

Paper Plane סֵמֶל

Paper Plane מחיר (PLANE)

1 PLANE ל USDמחיר חי:

$0.01166098
$0.01166098
-15.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
Paper Plane (PLANE) טבלת מחירים חיה
Paper Plane (PLANE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01077427
$ 0.01077427$ 0.01077427
24 שעות נמוך
$ 0.01433486
$ 0.01433486$ 0.01433486
גבוה 24 שעות

$ 0.01077427
$ 0.01077427$ 0.01077427

$ 0.01433486
$ 0.01433486$ 0.01433486

$ 0.11842
$ 0.11842$ 0.11842

$ 0
$ 0$ 0

-0.97%

-15.78%

+32.46%

+32.46%

Paper Plane (PLANE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01166098. במהלך 24 השעות האחרונות, PLANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01077427 לבין שיא של $ 0.01433486, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11842, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLANE השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -15.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paper Plane (PLANE) מידע שוק

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paper Plane הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.

Paper Plane (PLANE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Paper Planeל USDהיה $ -0.00218533044885607.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaper Plane ל USDהיה . $ +0.0610464535.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaper Plane ל USDהיה $ +0.0738804814.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Paper Planeל USDהיה $ +0.0102534309846736685.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00218533044885607-15.78%
30 ימים$ +0.0610464535+523.51%
60 ימים$ +0.0738804814+633.57%
90 ימים$ +0.0102534309846736685+728.46%

מה זהPaper Plane (PLANE)

The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Paper Plane (PLANE) משאב

האתר הרשמי

Paper Planeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paper Plane (PLANE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paper Plane (PLANE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paper Plane.

בדוק את Paper Plane תחזית המחיר עכשיו‏!

PLANE למטבעות מקומיים

Paper Plane (PLANE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paper Plane (PLANE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLANE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Paper Plane (PLANE)

כמה שווה Paper Plane (PLANE) היום?
החי PLANEהמחיר ב USD הוא 0.01166098 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLANE ל USD?
המחיר הנוכחי של PLANE ל USD הוא $ 0.01166098. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paper Plane?
שווי השוק של PLANE הוא $ 1.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLANE?
ההיצע במחזור של PLANE הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLANE?
‏‏PLANE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11842 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLANE?
PLANE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PLANE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLANE הוא -- USD.
האם PLANE יעלה השנה?
PLANE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLANE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.