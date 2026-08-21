PACT מחיר היום

מחיר PACT (PACT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PACT ל USD הוא $ 0 לכל PACT.

PACT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,178,862, עם היצע במחזור של 31.51B PACT. ב‑24 השעות האחרונות, PACT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PACT נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +72.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.77K.

PACT (PACT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M נפח (24 שעות) $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.31M$ 24.31M $ 24.31M אספקת מחזור 31.51B 31.51B 31.51B אספקה כוללת 123,985,290,387.4984 123,985,290,387.4984 123,985,290,387.4984

שווי השוק הנוכחי של PACT הוא $ 6.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.77K. ההיצע במחזור של PACT הוא 31.51B, עם היצע כולל של 123985290387.4984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.31M.