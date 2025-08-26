PacMoon (PAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.230647$ 0.230647 $ 0.230647 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -7.02% שינוי מחיר (7D) -1.66% שינוי מחיר (7D) -1.66%

PacMoon (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.230647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PacMoon (PAC) מידע שוק

שווי שוק $ 639.94K$ 639.94K $ 639.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 656.35K$ 656.35K $ 656.35K אספקת מחזור 975.00M 975.00M 975.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PacMoon הוא $ 639.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 975.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 656.35K.