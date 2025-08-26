Pacato (PACATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00000145$ 0.00000145 $ 0.00000145 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) +0.12% שינוי מחיר (7D) -7.28% שינוי מחיר (7D) -7.28%

Pacato (PACATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PACATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACATO השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pacato (PACATO) מידע שוק

שווי שוק $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pacato הוא $ 27.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACATO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.39K.