Oxai (OXAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00985859 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -7.70% שינוי מחיר (7D) -2.04%

Oxai (OXAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OXAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OXAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00985859, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OXAI השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oxai (OXAI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.38K אספקת מחזור 60.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oxai הוא $ 16.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OXAI הוא 60.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.38K.