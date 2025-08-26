Otto ($OTTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00911859$ 0.00911859 $ 0.00911859 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.82% שינוי מחיר (1D) -35.43% שינוי מחיר (7D) +39.29% שינוי מחיר (7D) +39.29%

Otto ($OTTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $OTTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $OTTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00911859, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $OTTO השתנה ב +1.82% במהלך השעה האחרונה, -35.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+39.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Otto ($OTTO) מידע שוק

שווי שוק $ 78.03K$ 78.03K $ 78.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.03K$ 78.03K $ 78.03K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Otto הוא $ 78.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $OTTO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.03K.