Otherworld (OWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.287645 24 שעות נמוך $ 0.291522 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.10068 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.58% שינוי מחיר (7D) -2.29%

Otherworld (OWN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289508. במהלך 24 השעות האחרונות, OWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.287645 לבין שיא של $ 0.291522, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OWN השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Otherworld (OWN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.23M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 289.50M אספקת מחזור 35.34M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Otherworld הוא $ 10.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWN הוא 35.34M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 289.50M.