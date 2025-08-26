עוד על OWN

OWN מידע על מחיר

OWN מסמך לבן

OWN אתר רשמי

OWN טוקניומיקה

OWN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Otherworld סֵמֶל

Otherworld מחיר (OWN)

לא רשום

1 OWN ל USDמחיר חי:

$0.289504
$0.289504$0.289504
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Otherworld (OWN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:47:24 (UTC+8)

Otherworld (OWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.287645
$ 0.287645$ 0.287645
24 שעות נמוך
$ 0.291522
$ 0.291522$ 0.291522
גבוה 24 שעות

$ 0.287645
$ 0.287645$ 0.287645

$ 0.291522
$ 0.291522$ 0.291522

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 0.10068
$ 0.10068$ 0.10068

+0.01%

-0.58%

-2.29%

-2.29%

Otherworld (OWN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289508. במהלך 24 השעות האחרונות, OWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.287645 לבין שיא של $ 0.291522, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OWN השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Otherworld (OWN) מידע שוק

$ 10.23M
$ 10.23M$ 10.23M

--
----

$ 289.50M
$ 289.50M$ 289.50M

35.34M
35.34M 35.34M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Otherworld הוא $ 10.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWN הוא 35.34M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 289.50M.

Otherworld (OWN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Otherworldל USDהיה $ -0.0017063645832224.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOtherworld ל USDהיה . $ -0.0379649789.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOtherworld ל USDהיה $ +0.2718017196.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Otherworldל USDהיה $ +0.17548004089768508.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0017063645832224-0.58%
30 ימים$ -0.0379649789-13.11%
60 ימים$ +0.2718017196+93.88%
90 ימים$ +0.17548004089768508+153.89%

מה זהOtherworld (OWN)

Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Otherworld (OWN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Otherworldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Otherworld (OWN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Otherworld (OWN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Otherworld.

בדוק את Otherworld תחזית המחיר עכשיו‏!

OWN למטבעות מקומיים

Otherworld (OWN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Otherworld (OWN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OWN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Otherworld (OWN)

כמה שווה Otherworld (OWN) היום?
החי OWNהמחיר ב USD הוא 0.289508 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OWN ל USD?
המחיר הנוכחי של OWN ל USD הוא $ 0.289508. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Otherworld?
שווי השוק של OWN הוא $ 10.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OWN?
ההיצע במחזור של OWN הוא 35.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OWN?
‏‏OWN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OWN?
OWN ‏‏רשם מחירATL של 0.10068 USD.
מהו נפח המסחר של OWN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OWN הוא -- USD.
האם OWN יעלה השנה?
OWN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OWN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:47:24 (UTC+8)

Otherworld (OWN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.