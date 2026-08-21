OSK מחיר היום

מחיר OSK (OSK) בזמן אמת היום הוא $ 37.49, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSK ל USD הוא $ 37.49 לכל OSK.

OSK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,015,940, עם היצע במחזור של 1.06M OSK. ב‑24 השעות האחרונות, OSK סחר בין $ 37.34 (נמוך) ל $ 38.94 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 987.82, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.44.

ביצועים לטווח קצר, OSK נע ב -3.23% בשעה האחרונה ו +1.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.10K.

OSK (OSK) מידע שוק

שווי שוק $ 41.02M$ 41.02M $ 41.02M נפח (24 שעות) $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 314.56M$ 314.56M $ 314.56M אספקת מחזור 1.06M 1.06M 1.06M אספקה כוללת 8,119,172.872161889 8,119,172.872161889 8,119,172.872161889

שווי השוק הנוכחי של OSK הוא $ 41.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.10K. ההיצע במחזור של OSK הוא 1.06M, עם היצע כולל של 8119172.872161889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.56M.