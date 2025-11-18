ORYNTH מחיר היום

מחיר ORYNTH (ORY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00032841, עם שינוי של 1.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORY ל USD הוא $ 0.00032841 לכל ORY.

ORYNTH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,380, עם היצע במחזור של 999.92M ORY. ב‑24 השעות האחרונות, ORY סחר בין $ 0.00028186 (נמוך) ל $ 0.00033342 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00368344, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011766.

ביצועים לטווח קצר, ORY נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -23.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ORYNTH (ORY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ORYNTH הוא $ 328.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORY הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923678.1193422. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.38K.