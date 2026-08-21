Organic מחיר היום

מחיר Organic (ORG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00177453, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORG ל USD הוא $ 0.00177453 לכל ORG.

Organic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 218,845, עם היצע במחזור של 123.32M ORG. ב‑24 השעות האחרונות, ORG סחר בין $ 0.00167997 (נמוך) ל $ 0.00181265 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00994541, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00135897.

ביצועים לטווח קצר, ORG נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +8.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 530.19.

Organic (ORG) מידע שוק

שווי שוק $ 218.85K$ 218.85K $ 218.85K נפח (24 שעות) $ 530.19$ 530.19 $ 530.19 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.85K$ 218.85K $ 218.85K אספקת מחזור 123.32M 123.32M 123.32M אספקה כוללת 123,324,829.692668 123,324,829.692668 123,324,829.692668

שווי השוק הנוכחי של Organic הוא $ 218.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 530.19. ההיצע במחזור של ORG הוא 123.32M, עם היצע כולל של 123324829.692668. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.85K.