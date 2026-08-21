Ordiswap מחיר היום

מחיר Ordiswap (ORDS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORDS ל USD הוא $ 0 לכל ORDS.

Ordiswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,643, עם היצע במחזור של 999.51M ORDS. ב‑24 השעות האחרונות, ORDS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.277433, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORDS נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.21.

Ordiswap (ORDS) מידע שוק

שווי שוק $ 141.64K$ 141.64K $ 141.64K נפח (24 שעות) $ 11.21$ 11.21 $ 11.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.71K$ 141.71K $ 141.71K אספקת מחזור 999.51M 999.51M 999.51M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ordiswap הוא $ 141.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.21. ההיצע במחזור של ORDS הוא 999.51M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.71K.