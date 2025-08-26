Orbs (ORBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0175492 $ 0.0175492 $ 0.0175492 24 שעות נמוך $ 0.0187746 $ 0.0187746 $ 0.0187746 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0175492$ 0.0175492 $ 0.0175492 גבוה 24 שעות $ 0.0187746$ 0.0187746 $ 0.0187746 שיא כל הזמנים $ 0.360443$ 0.360443 $ 0.360443 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00469039$ 0.00469039 $ 0.00469039 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.74% שינוי מחיר (1D) -6.18% שינוי מחיר (7D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -4.78%

Orbs (ORBS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01756706. במהלך 24 השעות האחרונות, ORBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0175492 לבין שיא של $ 0.0187746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.360443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00469039.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORBS השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orbs (ORBS) מידע שוק

שווי שוק $ 82.33M$ 82.33M $ 82.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.67M$ 175.67M $ 175.67M אספקת מחזור 4.69B 4.69B 4.69B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Orbs הוא $ 82.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBS הוא 4.69B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.67M.