Orbs סֵמֶל

Orbs מחיר (ORBS)

1 ORBS ל USDמחיר חי:

$0.017567
$0.017567
-6.10%1D
Orbs (ORBS) טבלת מחירים חיה
Orbs (ORBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.74%

-6.18%

-4.78%

-4.78%

Orbs (ORBS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01756706. במהלך 24 השעות האחרונות, ORBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0175492 לבין שיא של $ 0.0187746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.360443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00469039.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORBS השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orbs (ORBS) מידע שוק

$ 82.33M
$ 82.33M

$ 175.67M
$ 175.67M

שווי השוק הנוכחי של Orbs הוא $ 82.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBS הוא 4.69B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.67M.

Orbs (ORBS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Orbsל USDהיה $ -0.00115783947688106.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrbs ל USDהיה . $ -0.0020497456.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrbs ל USDהיה $ -0.0023482662.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Orbsל USDהיה $ -0.003310181743866286.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00115783947688106-6.18%
30 ימים$ -0.0020497456-11.66%
60 ימים$ -0.0023482662-13.36%
90 ימים$ -0.003310181743866286-15.85%

מה זהOrbs (ORBS)

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

Orbsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orbs (ORBS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orbs (ORBS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orbs.

ORBS למטבעות מקומיים

Orbs (ORBS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orbs (ORBS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORBS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Orbs (ORBS)

כמה שווה Orbs (ORBS) היום?
החי ORBSהמחיר ב USD הוא 0.01756706 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORBS ל USD?
המחיר הנוכחי של ORBS ל USD הוא $ 0.01756706. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orbs?
שווי השוק של ORBS הוא $ 82.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORBS?
ההיצע במחזור של ORBS הוא 4.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORBS?
‏‏ORBS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.360443 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORBS?
ORBS ‏‏רשם מחירATL של 0.00469039 USD.
מהו נפח המסחר של ORBS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORBS הוא -- USD.
האם ORBS יעלה השנה?
ORBS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORBS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
