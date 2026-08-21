OracleBNB מחיר היום

מחיר OracleBNB (ORACLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORACLE ל USD הוא $ 0 לכל ORACLE.

OracleBNB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,566.09, עם היצע במחזור של 1.00B ORACLE. ב‑24 השעות האחרונות, ORACLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00335789, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORACLE נע ב -- בשעה האחרונה ו +7.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OracleBNB (ORACLE) מידע שוק

שווי שוק $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.57K$ 13.57K $ 13.57K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OracleBNB הוא $ 13.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORACLE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.57K.