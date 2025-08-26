Opus (OPUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0097119 גבוה 24 שעות $ 0.0118362 שיא כל הזמנים $ 0.084014 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00199473 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -11.81% שינוי מחיר (7D) +3.95%

Opus (OPUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0100662. במהלך 24 השעות האחרונות, OPUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0097119 לבין שיא של $ 0.0118362, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00199473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPUS השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -11.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Opus (OPUS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.06M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.06M אספקת מחזור 999.92M אספקה כוללת 999,921,442.838277

שווי השוק הנוכחי של Opus הוא $ 10.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPUS הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999921442.838277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.