Opulous מחיר היום

מחיר Opulous (OPUL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 29.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPUL ל USD הוא $ 0 לכל OPUL.

Opulous כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,345, עם היצע במחזור של 500.00M OPUL. ב‑24 השעות האחרונות, OPUL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OPUL נע ב -7.55% בשעה האחרונה ו +468.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 263.80.

Opulous (OPUL) מידע שוק

שווי שוק $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K נפח (24 שעות) $ 263.80$ 263.80 $ 263.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Opulous הוא $ 77.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 263.80. ההיצע במחזור של OPUL הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.35K.