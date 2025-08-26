OpMentis (OPM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00140256 גבוה 24 שעות $ 0.00211031 שיא כל הזמנים $ 0.075756 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00113063 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +24.36% שינוי מחיר (7D) +31.95%

OpMentis (OPM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00176349. במהלך 24 השעות האחרונות, OPM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00140256 לבין שיא של $ 0.00211031, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.075756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113063.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +24.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpMentis (OPM) מידע שוק

שווי שוק $ 131.42K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.40K אספקת מחזור 74.50M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OpMentis הוא $ 131.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPM הוא 74.50M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.40K.