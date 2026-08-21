Opal מחיר היום

מחיר Opal (OPAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.117723, עם שינוי של 11.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPAL ל USD הוא $ 0.117723 לכל OPAL.

Opal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,885,991, עם היצע במחזור של 50.00M OPAL. ב‑24 השעות האחרונות, OPAL סחר בין $ 0.114096 (נמוך) ל $ 0.142052 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.289142, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03802057.

ביצועים לטווח קצר, OPAL נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +15.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 181.25K.

Opal (OPAL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M נפח (24 שעות) $ 181.25K$ 181.25K $ 181.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.72M$ 117.72M $ 117.72M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 69,999,977.09 69,999,977.09 69,999,977.09

שווי השוק הנוכחי של Opal הוא $ 5.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 181.25K. ההיצע במחזור של OPAL הוא 50.00M, עם היצע כולל של 69999977.09. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.72M.