ooni (OONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -9.18% שינוי מחיר (7D) -12.29% שינוי מחיר (7D) -12.29%

ooni (OONI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OONI השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ooni (OONI) מידע שוק

שווי שוק $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.92K$ 24.92K $ 24.92K אספקת מחזור 979.17M 979.17M 979.17M אספקה כוללת 999,665,108.893826 999,665,108.893826 999,665,108.893826

שווי השוק הנוכחי של ooni הוא $ 24.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OONI הוא 979.17M, עם היצע כולל של 999665108.893826. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.92K.