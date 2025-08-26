עוד על ONLYUP

ONLYUP מידע על מחיר

ONLYUP מסמך לבן

ONLYUP אתר רשמי

ONLYUP טוקניומיקה

ONLYUP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OnlyUp Token סֵמֶל

OnlyUp Token מחיר (ONLYUP)

לא רשום

1 ONLYUP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
OnlyUp Token (ONLYUP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:52:54 (UTC+8)

OnlyUp Token (ONLYUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

OnlyUp Token (ONLYUP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ONLYUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONLYUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONLYUP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OnlyUp Token (ONLYUP) מידע שוק

$ 878.15
$ 878.15$ 878.15

--
----

$ 10.42K
$ 10.42K$ 10.42K

84.25M
84.25M 84.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OnlyUp Token הוא $ 878.15, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONLYUP הוא 84.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.42K.

OnlyUp Token (ONLYUP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OnlyUp Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnlyUp Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnlyUp Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OnlyUp Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+12.48%
60 ימים$ 0+99.57%
90 ימים$ 0--

מה זהOnlyUp Token (ONLYUP)

OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OnlyUp Token (ONLYUP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

OnlyUp Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OnlyUp Token (ONLYUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OnlyUp Token (ONLYUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OnlyUp Token.

בדוק את OnlyUp Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ONLYUP למטבעות מקומיים

OnlyUp Token (ONLYUP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OnlyUp Token (ONLYUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONLYUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OnlyUp Token (ONLYUP)

כמה שווה OnlyUp Token (ONLYUP) היום?
החי ONLYUPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONLYUP ל USD?
המחיר הנוכחי של ONLYUP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OnlyUp Token?
שווי השוק של ONLYUP הוא $ 878.15 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONLYUP?
ההיצע במחזור של ONLYUP הוא 84.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONLYUP?
‏‏ONLYUP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONLYUP?
ONLYUP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ONLYUP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONLYUP הוא -- USD.
האם ONLYUP יעלה השנה?
ONLYUP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONLYUP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:52:54 (UTC+8)

OnlyUp Token (ONLYUP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.