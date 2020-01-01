Only Possible On Solana (OPOS) טוקנומיקה

Only Possible On Solana (OPOS) מידע

Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana.

אתר רשמי:
https://opos-sol.netlify.app/

Only Possible On Solana (OPOS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Only Possible On Solana (OPOS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 181.89K
$ 181.89K$ 181.89K
ההיצע הכולל:
$ 775.48K
$ 775.48K$ 775.48K
אספקה במחזור:
$ 775.48K
$ 775.48K$ 775.48K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 181.89K
$ 181.89K$ 181.89K
שיא כל הזמנים:
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
שפל כל הזמנים:
$ 0.101511
$ 0.101511$ 0.101511
מחיר נוכחי:
$ 0.234553
$ 0.234553$ 0.234553

Only Possible On Solana (OPOS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Only Possible On Solana (OPOS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של OPOS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות OPOSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את OPOSטוקניומיקה, חקרו אתOPOSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.