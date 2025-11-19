מעוניין להוסיף את Ant Token (ANTY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANTY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Ant Token (ANTY) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של ANTYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.