Only Possible On Solana (OPOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.211264 $ 0.211264 $ 0.211264 24 שעות נמוך $ 0.237148 $ 0.237148 $ 0.237148 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.211264$ 0.211264 $ 0.211264 גבוה 24 שעות $ 0.237148$ 0.237148 $ 0.237148 שיא כל הזמנים $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.101511$ 0.101511 $ 0.101511 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -8.61% שינוי מחיר (7D) -11.42% שינוי מחיר (7D) -11.42%

Only Possible On Solana (OPOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.216718. במהלך 24 השעות האחרונות, OPOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.211264 לבין שיא של $ 0.237148, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101511.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPOS השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Only Possible On Solana (OPOS) מידע שוק

שווי שוק $ 168.15K$ 168.15K $ 168.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.15K$ 168.15K $ 168.15K אספקת מחזור 775.48K 775.48K 775.48K אספקה כוללת 775,480.0 775,480.0 775,480.0

שווי השוק הנוכחי של Only Possible On Solana הוא $ 168.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPOS הוא 775.48K, עם היצע כולל של 775480.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.15K.