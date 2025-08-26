עוד על OPOS

OPOS מידע על מחיר

OPOS אתר רשמי

OPOS טוקניומיקה

OPOS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Only Possible On Solana סֵמֶל

Only Possible On Solana מחיר (OPOS)

לא רשום

1 OPOS ל USDמחיר חי:

$0.216829
$0.216829$0.216829
-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Only Possible On Solana (OPOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:31:00 (UTC+8)

Only Possible On Solana (OPOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.211264
$ 0.211264$ 0.211264
24 שעות נמוך
$ 0.237148
$ 0.237148$ 0.237148
גבוה 24 שעות

$ 0.211264
$ 0.211264$ 0.211264

$ 0.237148
$ 0.237148$ 0.237148

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 0.101511
$ 0.101511$ 0.101511

+0.48%

-8.61%

-11.42%

-11.42%

Only Possible On Solana (OPOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.216718. במהלך 24 השעות האחרונות, OPOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.211264 לבין שיא של $ 0.237148, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101511.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPOS השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -8.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Only Possible On Solana (OPOS) מידע שוק

$ 168.15K
$ 168.15K$ 168.15K

--
----

$ 168.15K
$ 168.15K$ 168.15K

775.48K
775.48K 775.48K

775,480.0
775,480.0 775,480.0

שווי השוק הנוכחי של Only Possible On Solana הוא $ 168.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPOS הוא 775.48K, עם היצע כולל של 775480.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.15K.

Only Possible On Solana (OPOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Only Possible On Solanaל USDהיה $ -0.0204295024255406.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnly Possible On Solana ל USDהיה . $ -0.0087233546.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnly Possible On Solana ל USDהיה $ +0.0052831514.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Only Possible On Solanaל USDהיה $ -0.075851718391262.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0204295024255406-8.61%
30 ימים$ -0.0087233546-4.02%
60 ימים$ +0.0052831514+2.44%
90 ימים$ -0.075851718391262-25.92%

מה זהOnly Possible On Solana (OPOS)

Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Only Possible On Solana (OPOS) משאב

האתר הרשמי

Only Possible On Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Only Possible On Solana (OPOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Only Possible On Solana (OPOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Only Possible On Solana.

בדוק את Only Possible On Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

OPOS למטבעות מקומיים

Only Possible On Solana (OPOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Only Possible On Solana (OPOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OPOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Only Possible On Solana (OPOS)

כמה שווה Only Possible On Solana (OPOS) היום?
החי OPOSהמחיר ב USD הוא 0.216718 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OPOS ל USD?
המחיר הנוכחי של OPOS ל USD הוא $ 0.216718. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Only Possible On Solana?
שווי השוק של OPOS הוא $ 168.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OPOS?
ההיצע במחזור של OPOS הוא 775.48K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OPOS?
‏‏OPOS השיג מחיר שיא (ATH) של 5.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OPOS?
OPOS ‏‏רשם מחירATL של 0.101511 USD.
מהו נפח המסחר של OPOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OPOS הוא -- USD.
האם OPOS יעלה השנה?
OPOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OPOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:31:00 (UTC+8)

Only Possible On Solana (OPOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.