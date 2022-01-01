Radiant (RDNT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Radiant (RDNT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Radiant (RDNT) מידע Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. אתר רשמי: https://radiant.capital/ מסמך לבן: https://docs.radiant.capital/radiant/ סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 קנה RDNTעכשיו!

Radiant (RDNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Radiant (RDNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 27.43M $ 27.43M $ 27.43M ההיצע הכולל: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B אספקה במחזור: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (שווי מדולל מלא): $ 31.85M $ 31.85M $ 31.85M שיא כל הזמנים: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 שפל כל הזמנים: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 מחיר נוכחי: $ 0.02123 $ 0.02123 $ 0.02123 למידע נוסף על Radiant (RDNT) מחיר

Radiant (RDNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Radiant (RDNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RDNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RDNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RDNTטוקניומיקה, חקרו אתRDNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RDNT מעוניין להוסיף את Radiant (RDNT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RDNT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RDNT ב-MEXC עכשיו!

Radiant (RDNT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RDNTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RDNT עכשיו את היסטוריית המחירים!

RDNT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RDNT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RDNT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RDNTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

