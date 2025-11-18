OneRing מחיר היום

מחיר OneRing (RING) בזמן אמת היום הוא $ 0.00636226, עם שינוי של 5.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RING ל USD הוא $ 0.00636226 לכל RING.

OneRing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,552, עם היצע במחזור של 6.80M RING. ב‑24 השעות האחרונות, RING סחר בין $ 0.00617493 (נמוך) ל $ 0.00674014 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.81, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00215211.

ביצועים לטווח קצר, RING נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו -13.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OneRing (RING) מידע שוק

שווי שוק $ 43.55K$ 43.55K $ 43.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 606.46K$ 606.46K $ 606.46K אספקת מחזור 6.80M 6.80M 6.80M אספקה כוללת 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

