OneCOW מחיר היום

מחיר OneCOW ( 1COW) בזמן אמת היום הוא $ 2,486,033, עם שינוי של 11.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1COW ל USD הוא $ 2,486,033 לכל 1COW.

OneCOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 988,218, עם היצע במחזור של 0.40 1COW. ב‑24 השעות האחרונות, 1COW סחר בין $ 2,262,003 (נמוך) ל $ 2,522,773 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,939,704, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 412,510.

ביצועים לטווח קצר, 1COW נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו +25.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.62K.

OneCOW ( 1COW) מידע שוק

שווי שוק $ 988.22K$ 988.22K $ 988.22K נפח (24 שעות) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 988.22K$ 988.22K $ 988.22K אספקת מחזור 0.40 0.40 0.40 אספקה כוללת 0.3975282990482527 0.3975282990482527 0.3975282990482527

שווי השוק הנוכחי של OneCOW הוא $ 988.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.62K. ההיצע במחזור של 1COW הוא 0.40, עם היצע כולל של 0.3975282990482527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 988.22K.