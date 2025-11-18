Omnia Protocol מחיר היום

מחיר Omnia Protocol (OMNIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00449263, עם שינוי של 8.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMNIA ל USD הוא $ 0.00449263 לכל OMNIA.

Omnia Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 150,648, עם היצע במחזור של 33.28M OMNIA. ב‑24 השעות האחרונות, OMNIA סחר בין $ 0.00441062 (נמוך) ל $ 0.00522133 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.724005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00100478.

ביצועים לטווח קצר, OMNIA נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +50.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Omnia Protocol (OMNIA) מידע שוק

