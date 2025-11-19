Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר (USD)

קבל Omnia Protocol תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OMNIA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Omnia Protocol % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Omnia Protocol תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Omnia Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004000 בשנת 2025. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Omnia Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004200 בשנת 2026. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OMNIA הוא $ 0.004410 עם 10.25% שיעור צמיחה. Omnia Protocol (OMNIA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OMNIA הוא $ 0.004630 עם 15.76% שיעור צמיחה. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OMNIA הוא $ 0.004862 עם 21.55% שיעור צמיחה. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OMNIA הוא $ 0.005105 עם 27.63% שיעור צמיחה. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Omnia Protocol עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008316. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Omnia Protocol עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013545. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004000 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004016 0.41% Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOMNIAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004000 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOMNIA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004000 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOMNIA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004003 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Omnia Protocol (OMNIA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOMNIA הוא $0.004016 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Omnia Protocol מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 132.90K$ 132.90K $ 132.90K אספקת מחזור 33.28M 33.28M 33.28M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר OMNIA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, OMNIA יש כמות במעגל של 33.28M ושווי שוק כולל של $ 132.90K. צפה OMNIA במחיר חי

Omnia Protocol מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOmnia Protocolדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOmnia Protocol הוא 0.004000USD. היצע במחזור של Omnia Protocol(OMNIA) הוא 33.28M OMNIA , מה שמעניק לו שווי שוק של $132,895 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -17.46% $ -0.000846 $ 0.004915 $ 0.003826

7 ימים 42.98% $ 0.001719 $ 0.005981 $ 0.002627

30 ימים -29.07% $ -0.001162 $ 0.005981 $ 0.002627 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Omnia Protocol הראה תנועת מחירים של $-0.000846 , המשקפת -17.46% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Omnia Protocol נסחר בשיא של $0.005981 ושפל של $0.002627 . נרשם שינוי במחיר של 42.98% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOMNIA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Omnia Protocol חווה -29.07% שינוי, המשקף בערך $-0.001162 לערכו. זה מצביע על כך ש OMNIA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Omnia Protocol (OMNIA) מודול חיזוי מחיר עובד? Omnia Protocol מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OMNIAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOmnia Protocol לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OMNIA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Omnia Protocol. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOMNIA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOMNIA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Omnia Protocol.

מדוע OMNIA חיזוי מחירים חשוב?

OMNIA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם OMNIA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, OMNIA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של OMNIA בחודש הבא? על פי Omnia Protocol (OMNIA) כלי תחזית המחירים, המחיר OMNIA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 OMNIA בשנת 2026? המחיר של 1 Omnia Protocol (OMNIA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OMNIA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של OMNIA בשנת 2027? Omnia Protocol (OMNIA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OMNIA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של OMNIA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Omnia Protocol (OMNIA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של OMNIA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Omnia Protocol (OMNIA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 OMNIA בשנת 2030? המחיר של 1 Omnia Protocol (OMNIA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OMNIA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי OMNIA תחזית המחיר בשנת 2040? Omnia Protocol (OMNIA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OMNIA עד שנת 2040. הירשם עכשיו