OKANE (OKANE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02878866$ 0.02878866 $ 0.02878866 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.19% שינוי מחיר (1D) -5.01% שינוי מחיר (7D) +4.57% שינוי מחיר (7D) +4.57%

OKANE (OKANE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OKANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02878866, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OKANE השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -5.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OKANE (OKANE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.54K$ 18.54K $ 18.54K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OKANE הוא $ 18.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OKANE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.54K.