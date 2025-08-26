Oink (OINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00001884 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.40% שינוי מחיר (7D) -23.75%

Oink (OINK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00001884, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OINK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oink (OINK) מידע שוק

שווי שוק $ 15.03K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.80K אספקת מחזור 42.05B אספקה כוללת 69,400,889,024.38504

שווי השוק הנוכחי של Oink הוא $ 15.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OINK הוא 42.05B, עם היצע כולל של 69400889024.38504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.80K.