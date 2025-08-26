עוד על OINK

Oink סֵמֶל

Oink מחיר (OINK)

לא רשום

1 OINK ל USDמחיר חי:

--
----
-5.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Oink (OINK) טבלת מחירים חיה
Oink (OINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001884
$ 0.00001884$ 0.00001884

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.40%

-23.75%

-23.75%

Oink (OINK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00001884, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OINK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oink (OINK) מידע שוק

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

--
----

$ 24.80K
$ 24.80K$ 24.80K

42.05B
42.05B 42.05B

69,400,889,024.38504
69,400,889,024.38504 69,400,889,024.38504

שווי השוק הנוכחי של Oink הוא $ 15.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OINK הוא 42.05B, עם היצע כולל של 69400889024.38504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.80K.

Oink (OINK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Oinkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOink ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOink ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oinkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.40%
30 ימים$ 0+37.15%
60 ימים$ 0+28.07%
90 ימים$ 0--

מה זהOink (OINK)

Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Oink (OINK) משאב

האתר הרשמי

Oinkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oink (OINK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oink (OINK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oink.

בדוק את Oink תחזית המחיר עכשיו‏!

OINK למטבעות מקומיים

Oink (OINK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oink (OINK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OINK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Oink (OINK)

כמה שווה Oink (OINK) היום?
החי OINKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OINK ל USD?
המחיר הנוכחי של OINK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oink?
שווי השוק של OINK הוא $ 15.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OINK?
ההיצע במחזור של OINK הוא 42.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OINK?
‏‏OINK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00001884 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OINK?
OINK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OINK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OINK הוא -- USD.
האם OINK יעלה השנה?
OINK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OINK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
