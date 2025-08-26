Odie (ODIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0076814$ 0.0076814 $ 0.0076814 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.43% שינוי מחיר (7D) +2.73% שינוי מחיר (7D) +2.73%

Odie (ODIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ODIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ODIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0076814, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ODIE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Odie (ODIE) מידע שוק

שווי שוק $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K אספקת מחזור 984.92M 984.92M 984.92M אספקה כוללת 984,917,411.87 984,917,411.87 984,917,411.87

שווי השוק הנוכחי של Odie הוא $ 16.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ODIE הוא 984.92M, עם היצע כולל של 984917411.87. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.01K.