ODEI AI מחיר היום

מחיר ODEI AI (ODAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 45.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODAI ל USD הוא $ 0 לכל ODAI.

ODEI AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 323,365, עם היצע במחזור של 94.95B ODAI. ב‑24 השעות האחרונות, ODAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ODAI נע ב +4.60% בשעה האחרונה ו +11.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ODEI AI (ODAI) מידע שוק

שווי שוק $ 323.37K$ 323.37K $ 323.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 340.14K$ 340.14K $ 340.14K אספקת מחזור 94.95B 94.95B 94.95B אספקה כוללת 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003

שווי השוק הנוכחי של ODEI AI הוא $ 323.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ODAI הוא 94.95B, עם היצע כולל של 99873672448.47003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.14K.