Ocelex סֵמֶל

Ocelex מחיר (OCX)

לא רשום

1 OCX ל USDמחיר חי:

$0.0042281
$0.0042281
-4.10%1D
USD
Ocelex (OCX) טבלת מחירים חיה
Ocelex (OCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00412024
$ 0.00412024
24 שעות נמוך
$ 0.00442754
$ 0.00442754
גבוה 24 שעות

$ 0.00412024
$ 0.00412024

$ 0.00442754
$ 0.00442754

$ 0.00766828
$ 0.00766828

$ 0.00348673
$ 0.00348673

+0.52%

-4.17%

-2.43%

-2.43%

Ocelex (OCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0042281. במהלך 24 השעות האחרונות, OCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00412024 לבין שיא של $ 0.00442754, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00766828, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00348673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ocelex (OCX) מידע שוק

$ 59.39K
$ 59.39K

--
--

$ 872.06K
$ 872.06K

14.05M
14.05M

206,255,373.6826492
206,255,373.6826492

שווי השוק הנוכחי של Ocelex הוא $ 59.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCX הוא 14.05M, עם היצע כולל של 206255373.6826492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 872.06K.

Ocelex (OCX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ocelexל USDהיה $ -0.000184313420653123.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOcelex ל USDהיה . $ -0.0005900698.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOcelex ל USDהיה $ -0.0000171030.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ocelexל USDהיה $ -0.000733512844715483.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000184313420653123-4.17%
30 ימים$ -0.0005900698-13.95%
60 ימים$ -0.0000171030-0.40%
90 ימים$ -0.000733512844715483-14.78%

מה זהOcelex (OCX)

Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns.

Ocelex (OCX) משאב

האתר הרשמי

Ocelexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ocelex (OCX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ocelex (OCX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ocelex.

בדוק את Ocelex תחזית המחיר עכשיו‏!

OCX למטבעות מקומיים

Ocelex (OCX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ocelex (OCX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ocelex (OCX)

כמה שווה Ocelex (OCX) היום?
החי OCXהמחיר ב USD הוא 0.0042281 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCX ל USD?
המחיר הנוכחי של OCX ל USD הוא $ 0.0042281. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ocelex?
שווי השוק של OCX הוא $ 59.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCX?
ההיצע במחזור של OCX הוא 14.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCX?
‏‏OCX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00766828 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCX?
OCX ‏‏רשם מחירATL של 0.00348673 USD.
מהו נפח המסחר של OCX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCX הוא -- USD.
האם OCX יעלה השנה?
OCX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
