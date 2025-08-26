Ocelex (OCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00412024 גבוה 24 שעות $ 0.00442754 שיא כל הזמנים $ 0.00766828 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00348673 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -4.17% שינוי מחיר (7D) -2.43%

Ocelex (OCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0042281. במהלך 24 השעות האחרונות, OCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00412024 לבין שיא של $ 0.00442754, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00766828, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00348673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ocelex (OCX) מידע שוק

שווי שוק $ 59.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 872.06K אספקת מחזור 14.05M אספקה כוללת 206,255,373.6826492

שווי השוק הנוכחי של Ocelex הוא $ 59.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCX הוא 14.05M, עם היצע כולל של 206255373.6826492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 872.06K.