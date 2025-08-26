Obyte (GBYTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 24 שעות נמוך $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 גבוה 24 שעות $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 שיא כל הזמנים $ 1,185.39$ 1,185.39 $ 1,185.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.838196$ 0.838196 $ 0.838196 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.54% שינוי מחיר (1D) -2.60% שינוי מחיר (7D) +5.62% שינוי מחיר (7D) +5.62%

Obyte (GBYTE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.6. במהלך 24 השעות האחרונות, GBYTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.58 לבין שיא של $ 2.67, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GBYTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,185.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.838196.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GBYTE השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obyte (GBYTE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M אספקת מחזור 896.25K 896.25K 896.25K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Obyte הוא $ 2.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GBYTE הוא 896.25K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.60M.