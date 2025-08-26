Obsidium (OBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00252912 $ 0.00252912 $ 0.00252912 24 שעות נמוך $ 0.00253065 $ 0.00253065 $ 0.00253065 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00252912$ 0.00252912 $ 0.00252912 גבוה 24 שעות $ 0.00253065$ 0.00253065 $ 0.00253065 שיא כל הזמנים $ 0.315421$ 0.315421 $ 0.315421 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.01%

Obsidium (OBS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00253035. במהלך 24 השעות האחרונות, OBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00252912 לבין שיא של $ 0.00253065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.315421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBS השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obsidium (OBS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K אספקת מחזור 6.33M 6.33M 6.33M אספקה כוללת 14,500,000.0 14,500,000.0 14,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Obsidium הוא $ 16.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OBS הוא 6.33M, עם היצע כולל של 14500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.69K.