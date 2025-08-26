NUSA (NUSA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 8.6 $ 8.6 $ 8.6 24 שעות נמוך $ 10.14 $ 10.14 $ 10.14 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 גבוה 24 שעות $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 שיא כל הזמנים $ 28.28$ 28.28 $ 28.28 המחיר הנמוך ביותר $ 5.35$ 5.35 $ 5.35 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.71% שינוי מחיר (1D) +3.24% שינוי מחיר (7D) +10.77% שינוי מחיר (7D) +10.77%

NUSA (NUSA) המחיר בזמן אמת של הוא $9.24. במהלך 24 השעות האחרונות, NUSA נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.6 לבין שיא של $ 10.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUSAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 5.35.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUSA השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, +3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NUSA (NUSA) מידע שוק

שווי שוק $ 838.65K$ 838.65K $ 838.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 92.62K 92.62K 92.62K אספקה כוללת 114,319.62774195 114,319.62774195 114,319.62774195

שווי השוק הנוכחי של NUSA הוא $ 838.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUSA הוא 92.62K, עם היצע כולל של 114319.62774195. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.