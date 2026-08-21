nubcat מחיר היום

מחיר nubcat (NUB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00224928, עם שינוי של 9.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUB ל USD הוא $ 0.00224928 לכל NUB.

nubcat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,249,082, עם היצע במחזור של 999.91M NUB. ב‑24 השעות האחרונות, NUB סחר בין $ 0.00191966 (נמוך) ל $ 0.00252743 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.182033, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00125942.

ביצועים לטווח קצר, NUB נע ב -0.88% בשעה האחרונה ו +7.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 501.66K.

nubcat (NUB) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) $ 501.66K$ 501.66K $ 501.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,913,171.2869447 999,913,171.2869447 999,913,171.2869447

שווי השוק הנוכחי של nubcat הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 501.66K. ההיצע במחזור של NUB הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999913171.2869447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.25M.