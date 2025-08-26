עוד על NOX

NOX מחיר (NOX)

1 NOX ל USDמחיר חי:

$0.198472
-9.90%1D
NOX (NOX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:22 (UTC+8)

NOX (NOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.193886
24 שעות נמוך
$ 0.220343
גבוה 24 שעות

$ 0.193886
$ 0.220343
$ 1.56
$ 0.069632
+0.42%

-9.92%

-5.64%

-5.64%

NOX (NOX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.198472. במהלך 24 השעות האחרונות, NOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.193886 לבין שיא של $ 0.220343, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.069632.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOX השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -9.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOX (NOX) מידע שוק

$ 198.58K
--
$ 198.58K
999.92K
999,921.6368481319
שווי השוק הנוכחי של NOX הוא $ 198.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOX הוא 999.92K, עם היצע כולל של 999921.6368481319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.58K.

NOX (NOX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NOXל USDהיה $ -0.0218717960353284.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNOX ל USDהיה . $ -0.0255828621.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNOX ל USDהיה $ +0.1347188043.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NOXל USDהיה $ +0.01879027110914948.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0218717960353284-9.92%
30 ימים$ -0.0255828621-12.88%
60 ימים$ +0.1347188043+67.88%
90 ימים$ +0.01879027110914948+10.46%

מה זהNOX (NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

NOX (NOX) משאב

האתר הרשמי

NOXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NOX (NOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NOX (NOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NOX.

בדוק את NOX תחזית המחיר עכשיו‏!

NOX למטבעות מקומיים

NOX (NOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NOX (NOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NOX (NOX)

כמה שווה NOX (NOX) היום?
החי NOXהמחיר ב USD הוא 0.198472 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOX ל USD?
המחיר הנוכחי של NOX ל USD הוא $ 0.198472. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NOX?
שווי השוק של NOX הוא $ 198.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOX?
ההיצע במחזור של NOX הוא 999.92K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOX?
‏‏NOX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.56 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOX?
NOX ‏‏רשם מחירATL של 0.069632 USD.
מהו נפח המסחר של NOX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOX הוא -- USD.
האם NOX יעלה השנה?
NOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
