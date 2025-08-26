NOX (NOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.193886 גבוה 24 שעות $ 0.220343 שיא כל הזמנים $ 1.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.069632 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -9.92% שינוי מחיר (7D) -5.64%

NOX (NOX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.198472. במהלך 24 השעות האחרונות, NOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.193886 לבין שיא של $ 0.220343, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.069632.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOX השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -9.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOX (NOX) מידע שוק

שווי שוק $ 198.58K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 198.58K אספקת מחזור 999.92K אספקה כוללת 999,921.6368481319

שווי השוק הנוכחי של NOX הוא $ 198.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOX הוא 999.92K, עם היצע כולל של 999921.6368481319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.58K.