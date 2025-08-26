NOVA (SN68) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 24 שעות נמוך $ 4.95 $ 4.95 $ 4.95 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 גבוה 24 שעות $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 שיא כל הזמנים $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 המחיר הנמוך ביותר $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.66% שינוי מחיר (1D) -13.17% שינוי מחיר (7D) -19.92% שינוי מחיר (7D) -19.92%

NOVA (SN68) המחיר בזמן אמת של הוא $4.28. במהלך 24 השעות האחרונות, SN68 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.28 לבין שיא של $ 4.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN68השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.3.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN68 השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -13.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOVA (SN68) מידע שוק

שווי שוק $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M אספקת מחזור 2.14M 2.14M 2.14M אספקה כוללת 2,135,603.463657658 2,135,603.463657658 2,135,603.463657658

שווי השוק הנוכחי של NOVA הוא $ 9.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN68 הוא 2.14M, עם היצע כולל של 2135603.463657658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.15M.