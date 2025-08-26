Normilio (NORMILIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00061428 גבוה 24 שעות $ 0.00072601 שיא כל הזמנים $ 0.01824547 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00020422 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.93% שינוי מחיר (1D) -14.71% שינוי מחיר (7D) -9.26%

Normilio (NORMILIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00061156. במהלך 24 השעות האחרונות, NORMILIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00061428 לבין שיא של $ 0.00072601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORMILIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01824547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00020422.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORMILIO השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -14.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Normilio (NORMILIO) מידע שוק

שווי שוק $ 559.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 559.26K אספקת מחזור 913.50M אספקה כוללת 913,496,501.0

שווי השוק הנוכחי של Normilio הוא $ 559.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORMILIO הוא 913.50M, עם היצע כולל של 913496501.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 559.26K.