Norman (NORM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00330149 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.10%

Norman (NORM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NORM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00330149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Norman (NORM) מידע שוק

שווי שוק $ 30.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.13K אספקת מחזור 994.85M אספקה כוללת 994,846,507.54

שווי השוק הנוכחי של Norman הוא $ 30.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORM הוא 994.85M, עם היצע כולל של 994846507.54. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.13K.