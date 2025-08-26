Noodle (NOODLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01857687 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) +28.19% שינוי מחיר (7D) +35.78%

Noodle (NOODLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOODLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOODLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01857687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOODLE השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, +28.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 464.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 464.28K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,998,303.39

שווי השוק הנוכחי של Noodle הוא $ 464.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOODLE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998303.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 464.28K.