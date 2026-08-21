NoelClaw מחיר היום

מחיר NoelClaw (NOELCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOELCLAW ל USD הוא $ 0 לכל NOELCLAW.

NoelClaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,997, עם היצע במחזור של 100.00B NOELCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, NOELCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOELCLAW נע ב -1.04% בשעה האחרונה ו +25.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NoelClaw (NOELCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 43.00K$ 43.00K $ 43.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.00K$ 43.00K $ 43.00K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NoelClaw הוא $ 43.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOELCLAW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.00K.