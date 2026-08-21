NOD מחיר היום

מחיר NOD (NOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOD ל USD הוא $ 0 לכל NOD.

NOD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,951, עם היצע במחזור של 1.00B NOD. ב‑24 השעות האחרונות, NOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOD נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NOD (NOD) מידע שוק

שווי שוק $ 26.95K$ 26.95K $ 26.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.95K$ 26.95K $ 26.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NOD הוא $ 26.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.95K.