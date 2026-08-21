NinjaMEMEX מחיר היום

מחיר NinjaMEMEX (NINJA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NINJA ל USD הוא $ 0 לכל NINJA.

NinjaMEMEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,335, עם היצע במחזור של 1.00B NINJA. ב‑24 השעות האחרונות, NINJA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NINJA נע ב -- בשעה האחרונה ו +10.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NinjaMEMEX (NINJA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NinjaMEMEX הוא $ 20.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.34K.