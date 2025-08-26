עוד על NINJA

NINJA מידע על מחיר

NINJA מסמך לבן

NINJA אתר רשמי

NINJA טוקניומיקה

NINJA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ninja Protocol סֵמֶל

Ninja Protocol מחיר (NINJA)

לא רשום

1 NINJA ל USDמחיר חי:

$0.00188459
$0.00188459$0.00188459
-5.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ninja Protocol (NINJA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:06:02 (UTC+8)

Ninja Protocol (NINJA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00186872
$ 0.00186872$ 0.00186872
24 שעות נמוך
$ 0.00199176
$ 0.00199176$ 0.00199176
גבוה 24 שעות

$ 0.00186872
$ 0.00186872$ 0.00186872

$ 0.00199176
$ 0.00199176$ 0.00199176

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-5.30%

-2.61%

-2.61%

Ninja Protocol (NINJA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00188459. במהלך 24 השעות האחרונות, NINJA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00186872 לבין שיא של $ 0.00199176, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINJAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINJA השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -5.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ninja Protocol (NINJA) מידע שוק

$ 37.66K
$ 37.66K$ 37.66K

--
----

$ 37.66K
$ 37.66K$ 37.66K

20.00M
20.00M 20.00M

19,996,500.19
19,996,500.19 19,996,500.19

שווי השוק הנוכחי של Ninja Protocol הוא $ 37.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJA הוא 20.00M, עם היצע כולל של 19996500.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.66K.

Ninja Protocol (NINJA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ninja Protocolל USDהיה $ -0.000105648698709638.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNinja Protocol ל USDהיה . $ +0.0000942191.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNinja Protocol ל USDהיה $ -0.0003303635.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ninja Protocolל USDהיה $ -0.001244962353558804.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000105648698709638-5.30%
30 ימים$ +0.0000942191+5.00%
60 ימים$ -0.0003303635-17.52%
90 ימים$ -0.001244962353558804-39.78%

מה זהNinja Protocol (NINJA)

Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ninja Protocol (NINJA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ninja Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ninja Protocol (NINJA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ninja Protocol (NINJA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ninja Protocol.

בדוק את Ninja Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

NINJA למטבעות מקומיים

Ninja Protocol (NINJA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ninja Protocol (NINJA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NINJA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ninja Protocol (NINJA)

כמה שווה Ninja Protocol (NINJA) היום?
החי NINJAהמחיר ב USD הוא 0.00188459 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NINJA ל USD?
המחיר הנוכחי של NINJA ל USD הוא $ 0.00188459. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ninja Protocol?
שווי השוק של NINJA הוא $ 37.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NINJA?
ההיצע במחזור של NINJA הוא 20.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NINJA?
‏‏NINJA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.88 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NINJA?
NINJA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NINJA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NINJA הוא -- USD.
האם NINJA יעלה השנה?
NINJA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NINJA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:06:02 (UTC+8)

Ninja Protocol (NINJA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.