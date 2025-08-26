Nile (NILE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.086629 גבוה 24 שעות $ 0.096206 שיא כל הזמנים $ 2.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.080992 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -5.36% שינוי מחיר (7D) +0.94%

Nile (NILE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.087555. במהלך 24 השעות האחרונות, NILE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.086629 לבין שיא של $ 0.096206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NILEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.080992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NILE השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nile (NILE) מידע שוק

שווי שוק $ 394.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.33M אספקת מחזור 4.50M אספקה כוללת 15,158,014.28378094

שווי השוק הנוכחי של Nile הוא $ 394.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NILE הוא 4.50M, עם היצע כולל של 15158014.28378094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.