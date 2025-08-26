NFTLaunch (NFTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00108285 $ 0.00108285 $ 0.00108285 24 שעות נמוך $ 0.00110817 $ 0.00110817 $ 0.00110817 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00108285$ 0.00108285 $ 0.00108285 גבוה 24 שעות $ 0.00110817$ 0.00110817 $ 0.00110817 שיא כל הזמנים $ 0.3916$ 0.3916 $ 0.3916 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.73% שינוי מחיר (7D) -1.18% שינוי מחיר (7D) -1.18%

NFTLaunch (NFTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00110002. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00108285 לבין שיא של $ 0.00110817, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTLaunch (NFTL) מידע שוק

שווי שוק $ 148.50K$ 148.50K $ 148.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 148.50K$ 148.50K $ 148.50K אספקת מחזור 135.00M 135.00M 135.00M אספקה כוללת 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFTLaunch הוא $ 148.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTL הוא 135.00M, עם היצע כולל של 135000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.50K.