NFT Worlds מחיר היום

מחיר NFT Worlds (WRLD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WRLD ל USD הוא $ 0 לכל WRLD.

NFT Worlds כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,688, עם היצע במחזור של 548.93M WRLD. ב‑24 השעות האחרונות, WRLD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.623493, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WRLD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.48.

NFT Worlds (WRLD) מידע שוק

שווי שוק $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K נפח (24 שעות) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K אספקת מחזור 548.93M 548.93M 548.93M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFT Worlds הוא $ 76.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.48. ההיצע במחזור של WRLD הוא 548.93M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 698.52K.