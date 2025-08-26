עוד על NEWERA

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:49:01 (UTC+8)

$ 0.00001191
24 שעות נמוך
$ 0.00001289
גבוה 24 שעות

$ 0.00001191
$ 0.00001289
$ 0.00192322
$ 0.0000075
+0.29%

-4.99%

+5.37%

+5.37%

NEWERA (NEWERA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001219. במהלך 24 השעות האחרונות, NEWERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001191 לבין שיא של $ 0.00001289, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEWERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192322, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEWERA השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEWERA (NEWERA) מידע שוק

$ 12.17K
--
$ 12.17K
997.73M
997,733,686.192386
שווי השוק הנוכחי של NEWERA הוא $ 12.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEWERA הוא 997.73M, עם היצע כולל של 997733686.192386. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.17K.

NEWERA (NEWERA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NEWERAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNEWERA ל USDהיה . $ -0.0000000159.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNEWERA ל USDהיה $ +0.0000019824.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NEWERAל USDהיה $ -0.00000059410447300704.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.99%
30 ימים$ -0.0000000159-0.13%
60 ימים$ +0.0000019824+16.26%
90 ימים$ -0.00000059410447300704-4.64%

מה זהNEWERA (NEWERA)

NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

NEWERA (NEWERA) משאב

האתר הרשמי

NEWERAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEWERA (NEWERA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEWERA (NEWERA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEWERA.

בדוק את NEWERA תחזית המחיר עכשיו‏!

NEWERA למטבעות מקומיים

NEWERA (NEWERA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEWERA (NEWERA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEWERA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NEWERA (NEWERA)

כמה שווה NEWERA (NEWERA) היום?
החי NEWERAהמחיר ב USD הוא 0.00001219 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEWERA ל USD?
המחיר הנוכחי של NEWERA ל USD הוא $ 0.00001219. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NEWERA?
שווי השוק של NEWERA הוא $ 12.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEWERA?
ההיצע במחזור של NEWERA הוא 997.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEWERA?
‏‏NEWERA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00192322 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEWERA?
NEWERA ‏‏רשם מחירATL של 0.0000075 USD.
מהו נפח המסחר של NEWERA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEWERA הוא -- USD.
האם NEWERA יעלה השנה?
NEWERA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEWERA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:49:01 (UTC+8)

