NEWERA (NEWERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00001191 גבוה 24 שעות $ 0.00001289 שיא כל הזמנים $ 0.00192322 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000075 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -4.99% שינוי מחיר (7D) +5.37%

NEWERA (NEWERA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001219. במהלך 24 השעות האחרונות, NEWERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001191 לבין שיא של $ 0.00001289, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEWERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192322, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEWERA השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEWERA (NEWERA) מידע שוק

שווי שוק $ 12.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.17K אספקת מחזור 997.73M אספקה כוללת 997,733,686.192386

שווי השוק הנוכחי של NEWERA הוא $ 12.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEWERA הוא 997.73M, עם היצע כולל של 997733686.192386. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.17K.