New Order (NEWO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00138884$ 0.00138884 $ 0.00138884 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.83% שינוי מחיר (7D) +2.83%

New Order (NEWO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00156801. במהלך 24 השעות האחרונות, NEWO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEWOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00138884.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEWO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Order (NEWO) מידע שוק

שווי שוק $ 266.09K$ 266.09K $ 266.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 169.70M 169.70M 169.70M אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של New Order הוא $ 266.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEWO הוא 169.70M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.